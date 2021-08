Calciomercato Milan – Vlasic vuole i rossoneri, ma c’è un intoppo …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic vorrebbe provare l'esperienza in rossonero, ma il CSKA Mosca fa resistenza. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo, ha ancora nel mirino Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Il calciatore croato, classe 1997, gioca in Russia dal 2018 ma considera conclusa la sua esperienza moscovita. Vorrebbe andare via e, possibilmente, sposare il progetto del Milan.

Affinché Vlasic possa trasferirsi al Milan in questa sessione di calciomercato, però, c'è bisogno di una proposta economica che soddisfi il CSKA Mosca. Il club della Capitale russa non ha chiuso le porte ad una partenza dell'ex Everton, ma vuole monetizzare bene dalla cessione di Vlasic. La richiesta è di 30 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo del giocatore.

Il Milan, sull'unghia, non può pagare quella cifra. Pertanto, i rossoneri vorrebbero prendere Vlasic con la formula del prestito con diritto (meglio) oppure con obbligo di riscatto. Soluzioni, queste, che non piacciono molto al CSKA Mosca. Attenzione, però, perché nella fase finale del mercato estivo sviluppi, anche importanti, possono essere sempre dietro l'angolo. Milan, per la trequarti spunta un'idea innovativa. Le ultime >>>