Calciomercato Milan – Vlasic spinge per essere ceduto ai rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic non ha giocato in amichevole con il CSKA Mosca. Vuole venire a giocare in rossonero

Daniele Triolo

Sarà Nikola Vlasic il trequartista del Milan nella stagione 2021-2022? Il calciomercato estivo potrebbe portare in dote ai rossoneri il croato, classe 1997 che, evidentemente, è ai ferri corti con il CSKA Mosca, suo attuale club. Ne he parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

Vlasic ieri non ha giocato in amichevole con il CSKA Mosca, impegnato nei test prima dell'imminente inizio del campionato russo. Intercettato dalla stampa locale, Vlasic ha ammesso di non avere certezze sul suo futuro. E, interrogato sul fatto se avesse un accordo con il Milan, ha risposto con un laconico 'No, no ...'.

Dichiarazioni che, in sostanza, suonano di facciata. Dalla Russia, ha sottolineato il quotidiano romano, continuano a rimbalzare le voci che vorrebbero Vlasic in pressione sul CSKA per lasciarlo partire in direzione Milano. Il Milan, secondo numerose fonti, avrebbe presentato un'offerta di prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro più bonus.

Un diritto che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Come la qualificazione del Milan in Champions League. Il CSKA Mosca, però, vorrebbe 5 milioni di euro in più, quindi un totale di 30, e, soprattutto, una cessione a titolo definitivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto sin da subito. La volontà, dunque, della società moscovita è quello di monetizzare certamente in caso di una partenza di Vlasic.

Vedremo, quindi, nei prossimi giorni, se il pressing ai fianchi del nazionale croato servirà a far scendere il CSKA a più miti pretese e, dunque, se il Milan riuscirà a centrare l'acquisto di Vlasic come colpo di questa sessione di calciomercato. Rinnovo Kessié, c'è un intoppo per il Milan: le ultime news >>>