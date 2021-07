Calciomercato Milan – Vlasic, il CSKA apre alla cessione in prestito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic, croato del CSKA Mosca, vorrebbe tanto provare l'esperienza in rossonero. Il punto

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , sta cercando un trequartista. Nikola Vlasic , classe 1997 , croato di proprietà dei russi del CSKA Mosca , è il nome più gettonato dell'ultimo periodo. Ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Il Milan è sulle tracce di Vlasic già da qualche mese. Il CSKA Mosca, che partiva da una richiesta di 35 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del suo centrocampista offensivo, sembra ora essersi ammorbidito. Il club moscovita, infatti, sembra aver aperto alla cessione di Vlasic con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale inferiore ai 30 milioni di euro.

Grande assist, dunque, al club di Via Aldo Rossi, il quale, però, vorrebbe acquistare Vlasic in prestito con diritto di riscatto. Il croato verrebbe di corsa a Milano: è tentato dal provare una nuova esperienza in Italia e con la maglia rossonera. Trattare con il CSKA Mosca, ad ogni modo, non sarà facile.