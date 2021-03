Calciomercato Milan – Vlahovic mette d’accordo l’intera dirigenza | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic mette d'accordo la dirigenza rossonera

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic è stato individuato come profilo ideale per rafforzare l'attacco da parte del Milan. A soli 21 anni, il centravanti ha già 70 presenze in Serie A, e sotto l'ala di Zlatan Ibrahimovic potrebbe crescere ancora più velocemente. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla rosea, Vlahovic metterebbe d'accordo l'intera dirigenza rossonera. E' auspicabile dunque che ci sia un tentativo concreto in estate per strappare la punta alla Fiorentina.