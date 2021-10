Calciomercato Milan – Vlahovic, i tifosi viola rompono con lui

Vlahovic alimenta il calciomercato dopo l'annuncio di non rinnovo con la Fiorentina e il Milan è interessato. Intanto i tifosi lo scaricano.

I tifosi lo hanno già scaricato e chiedono che non giochi più, anche a costo di perdere molte posizioni in classifica. Ieri è apparso sottotono. Domenica la Fiorentina affronterà il Cagliari e c'è ovviamente modo per coprire le macchie che si sono create, scrive la Gazzetta. Bisogna però tornare a concentrarsi sul campo e non solo su Vlahovic e il suo futuro. Il Milan però, viceversa, è attento solo a quello. I rossoneri si augurano che Valhovic resti viola fino a fine stagione, quando poi allora, a un anno di distanza dalla scadenza si potrebbe prendere a condizioni favorevoli.