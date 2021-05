Calciomercato Milan – Vlahovic, Commisso non molla | Calcio News

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, rimane il primo obiettivo per l'attacco del Milan, ma Rocco Commisso frena

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic è il primo obiettivo del Milan per l'attacco. Il serbo è esploso in questa stagione e dunque non sarà facile per nessuno acquistarlo. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non molla, così come ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Vlahovic? Il nostro desiderio è tenerlo e accontentarlo. Negli ultimi 2-3 mesi ci sono stati incontri, nelle ultime due settimane no. Finiamo la stagione poi daremo una risposta su cosa fare. Ripeto, l’intenzione è di tenerlo". Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz.