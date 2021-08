Calciomercato Milan – Visite mediche per Hauge con l’Eintracht Francoforte

Hauge lascia il Milan dopo una stagione. Il norvegese è pronto a sbarcare in Germania: visite mediche fissate con l'Eintracht Francoforte

Jens-Petter Hauge lascia il Milan dopo una sola stagione. Il norvegese è pronto a sbarcare in Germania: visite mediche fissate con l'Eintracht Francoforte. A riportarlo è 'Alfredopedulla.com'. Il giocatore si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Per Hauge, come detto, una sola stagione con la maglia del Milan: per l'ex Bodo Glimt 24 presenze totali e 5 reti in rossonero. Milan, qui le ultime news sul rinnovo del contratto di Kessié >>>