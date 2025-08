Calciomercato Milan, visite mediche e firma per Comotto allo Spezia

Oggi è il giorno di Christian Comotto allo Spezia, in prestito dal Milan. L'annuncio è arrivato da Fabrizio Romano via X

Christian Comotto ha svolto l'inizio della preparazione estiva con la prima squadra del Milan ed è andato in tournée tra Asia e Oceania. Durante la terza tappa si è messo particolarmente in mostra. Allegri lo ha schierato titolare davanti alla difesa contro il Perth Glory e lui ha ripagato la fiducia con una buona prestazione, impreziosita da un rigore guadagnato e poi realizzato con il cucchiaio. Insomma, ha fatto sfoggio di grande personalità e qualità.

Adesso, però, il suo immediato futuro lo chiama lontano da Milano. I rossoneri hanno scelto di mandarlo in prestito allo Spezia per fargli fare esperienza e garantirgli un minutaggio maggiore. Una stagione da protagonista in Serie B potrebbe aiutarlo molto nel suo percorso di maturazione. Fabrizio Romano, via X, ha comunicato che è oggi il giorno delle visite mediche e della firma con i liguri.