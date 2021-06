Calciomercato Milan – Virata su Zaccagni: Conti nella trattativa?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Zaccagni dell'Hellas Verona può arrivare in rossonero. Le possibili condizioni dell'affare

Il Milan, per questa sessione di calciomercato, sta provando a prendere Mattia Zaccagni, classe 1995, centrocampista offensivo dell'Hellas Verona. Il Diavolo ha accelerato i contatti dopo aver capito che, con tutta probabilità, Hakan Calhanoglu non rinnoverà il proprio contratto. Per il turco, addirittura, la possibilità di trasferirsi all'Inter.