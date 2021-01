Calciomercato Milan – Vina o Mendes per il vice Theo | News

Calciomercato Milan: occhi su Vina e Mendes

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è alla continua ricerca di un vice Theo Hernandez. La strada che porta a Junior Firpo si è raffreddata ma i rossoneri restano vigili sugli altri nomi segnati in agenda. Come riporta Tuttosport, Maldini continua a manifestare il suo interesse per i terzini Matias Vina del Palmeiras e Nuno Mendes dello Sporting Club. Ad oggi queste sembrano essere le uniche vie percorribili per tentare di acquistare un altro esterno sinistro di difesa. Calciomercato Milan: terzino sinistro, spunta un nome inaspettato. Vai alla news >>>