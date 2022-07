Calciomercato Milan – Vicino il rinnovo di contratto di Fikayo Tomori

Oltre che sull'infinita trattativa per De Ketelaere, il calciomercato del Milan deve concentrarsi sulla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa completare la batteria con Tomori, Kalulu,Gabbia - che probabilmente partirà in prestito - e Kjaer. I dubbi fisici di quest'ultimo e la partenza di Romagnoli hanno infatti imposto a Maldini e Massara di pensare a come rimpolpare il reparto arretrato a disposizione di Mister Pioli. In aggiunta, il corpo dirigenziale rossonero sta anche pensando a come mantenere i protagonisti già presenti in rosa.