Calciomercato Milan – Vice Theo: si pensa a Hysaj a costo zero | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Maldini cerca un vice di Theo Hernandez. Si pensa a Hysaj, terzino del Milan

Novità per quanto concerne il calciomercato del Milan. Secondo quanto riferito da SportItalia, Maldini cerca un vice di Theo Hernandez, visto che Diogo Dalot dovrebbe tornare al Manchester United al termine della stagione. Tra i nomi seguiti c'è quello di Elseid Hysaj, terzino in scadenza con il Napoli. L'albanese gioca sulla destra, ma può giocare tranquillamente anche sulla fascia sinistra, così come è successo in questa stagione con Gattuso. Hysaj non dovrebbe rinnovare il contratto con il club partenopeo, e dunque il Milan potrebbe approfittarne. Intanto rivoluzione nel calcio in tv: la Serie A va a Dazn. Ecco cosa cambia.