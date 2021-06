Calciomercato Milan – Vice Theo: il preferito è Júnior Firpo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Júnior Firpo, esterno mancino del Barcellona, era già stato seguito dal Diavolo a gennaio

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , vuole acquistare un vice di Theo Hernández . I rossoneri cercano un terzino sinistro all'altezza del francese poiché, con la partecipazione in Champions League , dovrà giocoforza salire il livello qualitativo e di competitività all'interno della squadra di Stefano Pioli .

Nelle ultime ore, come riferito da 'Tuttosport' e dal 'Corriere dello Sport', i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno riallacciato i contatti con gli agenti di Júnior Firpo , classe 1996, calciatore spagnolo di origini dominicane di proprietà del Barcellona . I suoi procuratori sono gli stessi di Brahim Díaz , per il quale il Milan ha già aperto un tavolo di trattative con il Real Madrid .

Júnior Firpo, come si ricorderà, era già stato cercato dal Milan nello scorso mese di gennaio. Ai margini del progetto tecnico del Barça, ora potrebbe vestire la maglia rossonera. Il Diavolo, però, vorrebbe fare quest'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Esiste, poi, anche la possibilità che il suo cartellino (più soldi) venga inserito in un'operazione che prevedrebbe il trasferimento di Alessio Romagnoli in Catalogna.