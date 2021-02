Calciomercato Milan – Vice Theo Hernandez, Olivera nome nuovo

Calciomercato Milan, Olivera come vice Theo?

In occasione del calciomercato di gennaio il Milan, oltre agli acquisti messi a segno, ha cercato di portare a casa anche un vice Theo Hernandez. Tanti i nomi emersi nelle scorse settimane, su tutti Junior Firpo, sul quale è stato fatto un tentativo concreto. Un assalto non andato a buon fine per diversi motivi che tiene in piedi il problema in vista della prossima stagione. Ai soliti profili come Matias Vina e Nuno Mendes per fare due esempi, ecco che se ne aggiunge uno nuovo. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, i rossoneri sembrerebbero interessati a Mathias Olivera.

Il giocatore, in forza al Getafe, ha una clausola di 20 milioni di euro che pende sul suo contratto. Data la situazione Covid, però, il club spagnolo potrebbe offrire uno sconto al Milan in caso di reale trattativa. Sarà lui il prossimo vice Theo Hernandez?

