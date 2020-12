Calciomercato Milan – Vice Ibra, le ultime su Depay e Scamacca | News

Calciomercato Milan: piacciono Depay e Scamacca, ma …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay e Gianluca Scamacca sono entrati, in questi giorni, nella lista della spesa del Milan quali potenziali sostituti di Zlatan Ibrahimović, infortunato.

‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto della situazione su entrambi. Depay, classe 1994, olandese in forza all’Olympique Lione, sembra ormai essere sfumato per il Milan. Scamacca, classe 1999, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa, sarebbe invece teoricamente ancora possibile.

In questo caso, però, rincorsa in salita, giacché il Sassuolo valuta Scamacca tra i 20 ed i 25 milioni di euro.