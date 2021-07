Calciomercato Milan – Vice Calabria, l’idea è il ritorno di Dalot

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, terzino tornato al Manchester United per fine prestito, ancora nel mirino rossonero

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato vuole acquistare un vice di Davide Calabria, sulla corsia di destra in difesa, pensa sempre di riportare Diogo Dalot in rossonero. Lo ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

Certo, in quella zona ci sono sempre Pierre Kalulu (che può però giocare anche come centrale) ed Andrea Conti (in vendita, piace alla Sampdoria), ma il Diavolo punta molto sul ritorno di Dalot a Milano.

Il giocatore, tornato per fine prestito al Manchester United dopo la stagione in prestito in Italia, ha totalizzato 33 gare con 2 gol e 3 assist all'attivo in tutte le competizioni disputate con il Milan nell'annata 2020-2021.

Il Milan, come noto, vorrebbe riprendere Dalot non più in prestito secco, bensì con la formula del prestito con diritto di riscatto. I 'Red Devils', invece, aprirebbero alla cessione soltanto in prestito con obbligo di riscatto oppure (meglio) se a titolo definitivo.