Calciomercato Milan – Via Hauge: ecco come ne giova il bilancio

La cessione di Jens Petter Hauge in questo calciomercato permetterà al Milan di mettere a segno una bella plusvalenza: ecco la cifra.

Riccardo Varotto

Nella giornata di ieri, il Milan ha ufficializzato la cessione di Jens Petter Hauge, affare in uscita che ha tenuto banco per parecchio tempo in questo calciomercato. Numerosi tifosi hanno dimostrato il proprio disappunto sui social, ma la cessione del norvegese giova per entrambe le parti: i rossoneri possono godere di una buona plusvalenza, mentre il giocatore troverà più spazio.

Il trasferimento di Hauge all'Eintracht Francoforte permetterà al Milan di incassare 12 milioni di euro l'anno prossimo. Come mai non quest'anno? La risposta sta nella formula del trasferimento: i tedeschi hanno acquistato il giocatore grazie ad un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (facilmente raggiungibili). Il norvegese era arrivato a Milano per una cifra attorno ai 4 milioni di euro, quindi la plusvalenza dei rossoneri sarà di circa 10 milioni.

Durante la sua prima e unica stagione con la maglia del Milan, Hauge ha collezionato 24 presenze condite da 5 gol e 1 assist. In Serie A, ha giocato 18 partite, ma solo per 3 volte è partito da titolare: possiamo affermare che Stefano Pioli non credesse molto nel giocatore. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.