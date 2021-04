Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Tre nomi in primo piano | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il rinnovo di Donnarumma è sempre più complicato. Ecco le possibili alternative

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è quello di rinnovare il contratto a Gianluigi Donnarumma. Come tutti sanno, il portiere è in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno. La trattativa con Mino Raiola è lunga e difficile, e dunque Paolo Maldini e Frederic Massara stanno iniziando a effettuare dei sondaggi per valutare possibili sostituiti. Resta la fiducia, ma il club rossonero vuole una risposta definitiva entro la fine del campionato.