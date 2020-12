Calciomercato Milan – Uno tra Duarte e Musacchio sarà ceduto | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: cessione in vista

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul mercato in entrata e in uscita del Milan. L’obiettivo principale è quello del difensore centrale, ma prima deve essersi l’uscita di uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio.

E’ da mesi che entrambi sono fuori dal progetto tecnico di Pioli, e dunque i rispettivi agenti stanno cercando di trovare loro una nuova sistemazione. Per Leo Duarte contatti soprattutto all’estero, mentre per Musacchio non è esclusa una nuova squadra in Serie A. Calciomercato Milan: Maldini però pensa ad un altro colpo a centrocampo. VAI ALLA NOTIZIA>>>