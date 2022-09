Calciomercato Milan – Uno sguardo al bilancio: Vranckx e Dest

Fine del Calciomercato e dunque tempo di bilanci tecnici, tattici ma anche economici come nel caso di due degli ultimi tre acquisti del Milan in questa sessione estiva: Aster Vranckx e Sergiño Dest .

L'uno per rinforzare un centrocampo che nelle prime uscite è apparso decisamente orfano di Franck Kessié; l'altro per completare l'organico dopo lo sfortunato infortunio di Alessandro Florenzi contro il Sassuolo e, perché no, per consegnare a Pioli una possibile rivoluzione sulla fascia offensiva di destra. Parliamo naturalmente di Aster Vranckx e Sergiño Dest.