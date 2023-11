Giovanili – Milan, primo contratto da professionista per Ossola

Lorenzo Ossola è nato il 13 febbraio 2007. In questa stagione l'attaccante di piede mancino ha disputato 9 presenze con l'Under 17 rossonera segnando altrettante marcature e trovando l'assist per i compagni in 3 occasioni.

La sua squadra si trova in testa a punteggio pieno con 27 punti nel campionato nazionale Under 17 - B. A 8 lunghezze di distanza segue il Lecco. Il Milan inoltre ha già segnato 36 reti dall'inizio del campionato e ha subito solamente 4 gol, mantenendo la porta inviolata per 4 gare. LEGGI ANCHE: Milan, quasi fatta per il primo colpo del mercato di gennaio >>>

