Calciomercato Milan, un’altra cessione ai dettagli: ecco di chi si tratta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la trattativa tra il Milan e il Napoli per Yunus Musah sarebbe ormai in fase di definizione e a mancare sarebbero solo gli ultimi dettagli. Per quanto riguarda le cifre, il centrocampista statunitense dovrebbe lasciare i rossoneri per circa 25 milioni di euro e godere di un contratto fino al 2030, con gli azzurri, da 2,4 milioni a stagione.