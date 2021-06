Calciomercato Milan – Una squadra inglese su Sambi Lokonga | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Non solo i rossoneri su Sambi Lokonga: sul centrocampista c'è anche un club inglese

Sambi Lokonga, giovane centrocampista dell'Anderlecht, piace al Milan. Non solo i rossoneri, però, sarebbero interessati ad acquistare il classe '99. Infatti, stando a quanto riportato dal tabloid inglese 'The Sun', anche l'Arsenal avrebbe puntato gli occhi sul giovane belga. Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht e fatto il suo esordio in prima squadra, il nazionale Under-21 può contare 57 presenze nel campionato belga e due gol, segnati nell'arco di quest'ultimo campionato. Si tratta di un centrocampista centrale e per strapparlo ai belgi occorrono non meno di 15 milioni di euro. Intanto Raiola avrebbe nuovamente parlato con il Milan per il rinnovo di Donnarumma.