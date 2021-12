Calciomercato Milan – Una rivale del Chelsea interessata a Christensen

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, su Andreas Christensen ci sarebbe anche una rivale del Chelsea

Con i soli Tomori, Romagnoli e Gabbia, il Milan dovrà per forza di cose intervenire durante il mercato di gennaio. L'assenza di Simon Kjaer a causa del suo brutto e longevo infortunio potrebbe rivelarsi a lungo andare un serio problema per Stefano Pioli , il quale gradirebbe sicuramente un difensore all'altezza dell'ex Atalanta. Nonostante il Diavolo sia fuori dai giochi europei, lo scudetto è rimasto il primo vero obiettivo di questa stagione, ma per far si che il tricolore diventi parte integrante della maglia rossonera ci vuole un innesto importante.

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento al Milan da parte di Andreas Christensen. Anche lui danese, il difensore è in scadenza di contratto nel 2022 con il Chelsea e proprio questa sua situazione contrattuale non ha attirato solamente l'attenzione del club di via Aldo Rossi. Come riporta il 'Daily Star', ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte sulle tracce del classe 1996. Gli 'Spurs', però, sono gli ultimi di una lunga lista di interessati all'ex calciatore del Borussia Moenchengladbach. Su di lui, infatti, ci sono anche Manchester United, Manchester City e Barcellona. Milan, le top news di oggi: Kjaer, ecco il sostituto. Idea in attacco.