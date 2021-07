Calciomercato Milan – Un ostacolo per il passaggio di Caldara al Venezia

Il Venezia sta pensando di rinforzare la propria difesa con Mattia Caldara in questa sessione di calciomercato. C'è, però, un ostacolo

Il Venezia sta pensando di rinforzare la propria difesa con Mattia Caldara in questa sessione di calciomercato. C'è, però, un ostacolo al passaggio del centrale ai lagunari. Come riporta 'calciomercato.com', il grosso problema è rappresentato dall'ingaggio percepito da Caldara in rossonero. L'unica soluzione, al momento, sarebbe quella che i rossoneri contribuissero a pagare parte dello stipendio. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.