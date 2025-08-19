Calciomercato Milan, ultim’ora Rabiot: è ufficiale! Dovbyk per l’attacco rossonero

LASCIA UN MI PIACE E ISCRIVITI PER TUTTE LE NEWS SUL MILAN, GLI EVENTI, LE LIVE REACTION, CONTENUTI CON OSPITI ED ESCLUSIVE!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Le ultime ore di calciomercato del Milan sono state molto intense. Stefano Bressi, sul canale YouTube di Pianeta Milan, ha fatto il punto della situazione, svelando un'importante novità riguardante Adrien Rabiot e un nuovo nome per l'attacco rossonero.
Secondo Bressi, c'è una "decisione ufficiale su Rabiot", una notizia dell'ultima ora che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro del centrocampista. Non solo Rabiot, si è parlato anche di Artem Dovbyk come possibile rinforzo per il reparto offensivo, aggiungendo un nuovo tassello alle strategie del club.
LASCIA UN MI PIACE E ISCRIVITI PER TUTTE LE NEWS SUL MILAN, GLI EVENTI, LE LIVE REACTION, CONTENUTI CON OSPITI ED ESCLUSIVE!
© RIPRODUZIONE RISERVATA