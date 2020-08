Calciomercato Milan – UFFICIALE: Soncin alla Pergolettese

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Colpaccio per la porta della Pergolettese che ha ufficializzato il prestito dal Milan di Matteo Soncin, classe 2001, ed ex portiere della Primavera rossonera. L’estremo difensore, convocato anche in prima squadra in alcune occasioni quest’anno, farà esperienza in Serie C alla sua prima occasione in una squadra professionistica. La Pergolettese nell’ultimo campionato è arrivato al 16esimo posto, vincendo il playout contro la Pianese.

