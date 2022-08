Calciomercato Milan – UFFICIALE: Renato Sanches è un giocatore del Psg

Renato Sanches, ex obiettivo di calciomercato del Milan, è ufficialmente un calciatore del Psg. Il portoghese ritrova il suo ex allenatore

Telenovela finita con l'amaro in bocca per il Milan. Come accaduto con il suo ex compagno di squadra Sven Botman, anche Renato Sanches finisce per sfuggire al club rossonero e si accasa altrove. Nonostante un inseguimento durato più di 7 mesi, il portoghese ha deciso di sposare la causa Psg, dove ritroverà Christophe Galtier, suo ex allenatore ai tempi del Lille.