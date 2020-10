Calciomercato Milan – Ufficiale, preso Dalot: vestirà la maglia numero 5

Calciomercato Milan: ufficiale l’acquisto di Dalot

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Diogo Dalot è un nuovo calciatore del Milan. Arriva in prestito dal Manchester United fino al 30 giugno 2021. Ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club rossonero. Questo il comunicato diramato pochi minuti fa dalla società di Via Aldo Rossi. “A.C. Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, Diogo Dalot è cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2017 e collezionato 8 presenze, vincendo la Primiera Liga. In seguito, nell’estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e 1 gol. Il difensore indosserà la maglia numero 5“. DIFESA MILAN, CHI SARÀ IL PROSSIMO INNESTO? LE ULTIME NEWS >>>