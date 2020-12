Calciomercato Milan – Ufficiale: Nuno Mendes rinnova con lo Sporting

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tante volte è stato accostato al Milan nel corso di questi mesi. I rossoneri sembra ci stessero pensando per dare a Theo un’alternativa di primo livello. Stiamo ovviamente parlando di Nuno Mendes, terzino sinistro dello Sporting. Portoghese, classe 2002, è considerato tra i talenti più cristallini nel suo ruolo. I club interessati non mancavano, ma da oggi ci sarà un ostacolo non da poco da superare: Nuno Mendes ha rinnovato il proprio contratto col club portoghese fino al 2025 e adesso c’è anche una clausola rescissoria da 70 milioni. Questa la cifra che bisognerà sborsare per aggiudicarselo. Lo Sporting si è così cautelato, consapevole di avere in casa un vero e proprio campione.

