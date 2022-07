Calciomercato Milan – Ufficiale la cessione di Nasti al Cosenza

Marco Nasti, classe 2003, si trasferisce dal Milan al Cosenza. Prima avventura tra i professionisti, dunque, per il giovane bomber rossonero

Marco Nasti, bomber del Milan Primavera nell'ultima stagione nel Campionato Primavera 1 TIMVISION, lascia momentaneamente il club rossonero per la sua prima esperienza tra i professionisti. Il Milan, infatti, ha ceduto il centravanti in prestito al Cosenza, compagine che milita in Serie B. Ecco, qui di seguito, il comunicato diffuso dalla società calabrese sui propri canali ufficiali.