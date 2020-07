Calciomercato Milan – Ufficiale: Lovren passa dal Liverpool allo Zenit

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La notizia, già nell’aria da qualche giorno, oggi è divenuta finalmente ufficiale: Dejan Lovren, classe 1989, difensore centrale croato che, nel recente passato, è stato seguito anche dal Milan, si è trasferito dal Liverpool allo Zenit.

Lovren, appena 15 presenze totali con i ‘Reds‘ di Jürgen Klopp tra Premier League, Champions League e coppe nazionali (con un gol ed un assist all’attivo) nell’ultima, tormentata stagione, ha deciso dunque di non rispettare il suo ultimo anno di contratto con il Liverpool e di tentare una nuova avventura professionale.

Il difensore, che in carriera ha indossato anche le maglie di Dinamo Zagabria, Inter Zapresic, Olympique Lione e Southampton, ha firmato con il club di San Pietroburgo un contratto fino al 30 giugno 2023. Secondo quanto riferisce ‘transfermarkt‘, il suo trasferimento è andato in porto per 12 milioni di euro. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SU ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓