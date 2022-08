Calciomercato Milan – Ufficiale, ceduto Gabriele Capanni alla Ternana

Gabriele Capanni lascia il Milan in questo calciomercato estivo e si trasferisce alla Ternana. Il comunicato ufficiale del club rossoverde

Gabriele Capanni, esterno d'attacco cresciuto nelle giovanili del Milan, lascia il club di Via Aldo Rossi una volte per tutte dopo i prestiti, nelle ultime stagioni, a Novara, Catania, Cesena e Ternana. Proprio il club neroverde si è assicurata, a costo zero, le prestazioni dell'ex promessa del Diavolo.