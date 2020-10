Calciomercato Milan – UFFICIALE: Bellodi va all’Alessandria

BELLODI ALL’ALESSANDRIA

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gabriele Bellodi, difensore del Milan, si trasferisce ufficialmente in prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto all’Alessandria. Dopo aver giocato alcune gare della pre-season coi rossoneri, il centrale lascia ancora una volta il Milan in prestito. Per Bellodi, infatti, si tratta del terzo prestito negli ultimi anni dopo le esperienze con Olbia e Crotone. Il difensore riparte dalla Lega Pro dove ha la possibilità di giocare con continuità e crescere ancora.