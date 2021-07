Calciomercato Milan – TyC Sports: “Accordo con Kaio Jorge sull’ingaggio”

Aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Santos per Kaio Jorge. Stando a TyC Sports ci sarebbe l'accordo con il calciatore sull'ingaggio

Importanti aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato tra Milan e Santos per Kaio Jorge. Stando a César Luis Merlo, giornalista argentino di 'TyC Sports' ci sarebbe l'accordo tra i rossoneri ed il calciatore sull'ingaggio. "Kaio Jorge ha trovato l'accordo per il suo contratto al Milan. I rossoneri offrono 4 milioni al Santos, se il club brasiliano non dovesse accettare l'offerta quest'estate allora il giocatore potrà trasferirsi a parametro zero a gennaio", recita il tweet di Merlo.