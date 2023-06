Calciomercato Milan – Güler, Rebic e Origi: le mosse col Fenerbahçe

Un calciomercato , quello del Milan , che dovrà passare anche dalle cessioni. Non solo quella del big Tonali, ma anche quelle di giocatori che non rientrano più nel progetto dei rossoneri e di Stefano Pioli. Due nomi potrebbero essere quelli d Ante Rebic e Divock Origi . Entrambi avrebbero mercato in Turchia e potrebbero incrociarsi col destino di Arda Güler . Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Calciomercato Milan, che asse col Fenerbahçe!

Il Fenerbahçe, si legge, ha avviato delle discussioni con il Milan per Ante Rebic e Divock Origi e questo potrebbe aprire a discussioni più ampie anche su Arda Güler, per il quale ci sarebbe - anche se non confermata al 100% - una clausola risolutoria da 17.5 milioni. Per l’esterno destro vivi i nomi di Christian Pulisic del Chelsea e Samuel Chukwueze del Villarreal. Entrambi vanno a scadenza di contratto nel 2024 e per entrambi andrebbe trovata la quadra per il costo del cartellino, con il Villarreal che per Chukwueze chiede tra i 25 e i 30 milioni. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Güler. Un altro nome dalla Turchia?