Calciomercato Milan – Adli vede le briciole: un prestito resta possibile

Yacine Adli, che non sta trovando spazio nel Milan, potrebbe partire in prestito nel prossimo calciomercato

Il Milan vince contro la Fiorentina e chiude uno stellare 2022 con i tre punti. Ora è il tempo della sosta per il Mondiale in Qatar. In questo periodo, l'attenzione passerà dai campi della Serie A, alle notizie sul calciomercato invernale. Molti i possibili movimenti, con Paolo Maldini e Frederic Massara che potrebbero cercare i giusti giocatori da inserire per coprire le falle in rosa. Occhio, però, anche ai possibili partenti.