Calciomercato Milan – Tutto su Florenzi. Se salta, è Dest il ‘piano B’

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sergiño Dest, classe 2000, in uscita dal Barcellona può rappresentare un' idea per i rossoneri

Il Milan , in questo calciomercato estivo, potrebbe pescare Sergiño Dest dal Barcellona . Lo ha riferito 'gazzetta.it', spiegando come il terzino classe 2000 , potrebbe essere ceduto con la formula del prestito . Questo perché il Barça ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi e, pertanto, farebbe a meno di alcune pedine non troppo centrali nel progetto tecnico di Ronald Koeman .

Dest è uno di questi. Il difensore statunitense, ma di passaporto olandese (quindi tesserabile come comunitario, n.d.r.), è giunto in Catalogna nell'estate 2020, pagato 21 milioni di euro all'Ajax. Sotto contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2025, terzino destro puro ed in possesso di ottime qualità tecniche, Dest ha totalizzato 41 presenze nella sua prima stagione in blaugrana tra Liga, Champions League e coppe nazionali.