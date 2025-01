Calciomercato Milan – Tutto bloccato per Camarda-Monza: si continua a lavorare

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la trattativa per il prestito di Francesco Camarda al Monza si è bloccata

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, la trattativa per il prestito di Francesco Camarda al Monza ha avuto oggi un incontro importante a Casa Milan, ma la fumata è stata grigia. Nonostante l’iniziale disponibilità del Milan a cedere il giovane attaccante, le due società non sono ancora riuscite a trovare un accordo definitivo. Le discussioni sono quindi ancora in corso, e i dettagli dell’operazione devono essere perfezionati.