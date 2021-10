Calciomercato Milan – Tutti su Vlahovic: rossoneri vigili, ma è difficile

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Fiorentina. Caccia partita al numero 9 viola. Chi la spunterà?

Daniele Triolo

Il Milan, nelle precedenti sessioni di calciomercato, ha spesso monitorato la situazione di Dusan Vlahovic, classe 2000, bomber serbo della Fiorentina. Non è un mistero, infatti, che l'ex Partizan, autore di 21 gol nell'ultimo torneo di Serie A e già a quota 4 reti in 7 partite in questa stagione, piaccia, moltissimo ai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara.

Ieri pomeriggio la Fiorentina, di fatto, ha dato il via libera all'asta per il suo fortissimo centravanti. Il Presidente Rocco Commisso, con una nota ufficiale, ha fatto sapere come Vlahovic abbia rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo presentatagli dal club viola. Di fatto, mettendosi sul mercato: di gennaio o di giugno, poco importa. Il contratto del numero 9 gigliato scadrà il 30 giugno 2023 e Commisso, ora, può avere tutto il tempo per venderlo al miglior offerente.

Ma chi potrebbe essere, dunque, il club maggiormente interessato a prendere Vlahovic nel calciomercato, invernale o estivo che sia? Il Milan, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola, resta vigile sul calciatore e continuerà a seguire l'evolversi della situazione. Che Vlahovic, però, possa approdare in rossonero, su questo sono tutti concorde, appare però molto difficile.

Commisso, infatti, vorrebbe far lievitare il più possibile il prezzo del suo cartellino e, come noto, il Milan non partecipa ad aste. In più va aggiunto come Vlahovic abbia rifiutato un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione a Firenze. Pertanto, si muoverebbe soltanto a cifre superiori in termini di stipendio. Per un Milan che sta operando una politica di contenimento dei costi e dello stop alle spese folli, dunque, strada in salita.

Per 'La Gazzetta dello Sport', Vlahovic sarebbe sul mercato a 90 milioni di euro, logicamente trattabili, e sarebbe nel mirino della Juventus, nella Serie A italiana (piace anche all'Inter, ma vale il discorso fatto per il Milan). La 'Vecchia Signora', per il serbo, vorrebbe ripetere un'operazione in stile Federico Chiesa, per un valore massimo di 60 milioni di euro da versare nelle casse della società toscana.

All'estero, però, ci sono i club che possono permettersi il suo cartellino. Il Tottenham, che aveva già bussato alle porte viola in estate, e il Manchester City in Premier League. Nella Liga, invece, occhio all'Atlético Madrid. Il 'CorSport', per, aggiunge alla lista dei potenziali pretendenti anche Manchester United, Liverpool (in Inghilterra) e Bayern Monaco, in Bundesliga, qualora partisse Robert Lewandowski. Milan, trovato l'erede di Ibra e Giroud in attacco: le ultime news >>>