Calciomercato Milan – Tutti su Vlahovic: la valutazione della Fiorentina

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Dusan Vlahovic, serbo classe 2000, fa impazzire il Diavolo. Non lo vogliono però solo i rossoneri

Il ragazzo, in questa stagione a Firenze, è esploso: 16 gol e 2 assist in 34 gare tra Serie A ed Europa League. Un centravanti vero, potente ma tecnico, che ha in Marco van Basten e Zlatan Ibrahimovic i suoi idoli di infanzia.