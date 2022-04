Calciomercato Milan – Tutti pazzi per Zaniolo: inserimento del Napoli

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma nella prossima sessione di calciomercato. Oltre alla Juventus, anche Napoli e Milan sono in corsa

Nicolò Zaniolo sarà senz'ombra di dubbio uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo, e non soltanto in orbita Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport, sul ragazzo c'è da tempo la Juventus, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte inserimento del Napoli.