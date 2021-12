Calciomercato Milan – Tutti pazzi per Frattesi: c’è anche Maldini

Le ultime news sul calciomercato del Milan: anche il club rossonero è interessato a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo

Repubblica, in edicola questa mattina, scrive dell'interesse del Milan sul calciomercato per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo si sta mettendo in mostra in questo campionato e dunque le big lo seguono con attenzione. Sul giocatore non c'è solo il Milan, ma anche Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. Il Sassuolo, come si sa, è una bottega cara, quindi non è escluso che il club neroverde decida di tenerlo per un'altra stagione. Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.