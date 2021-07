Calciomercato Milan – Tutti i problemi che frenano l’operazione Ilicic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic è ai margini del progetto tecnico della 'Dea'. Lui ha spesso ammiccato al Diavolo

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , potrebbe mettere le mani su Josip Ilicic . Il fantasista sloveno, infatti, è praticamente un esubero nella rosa dell' Atalanta di Gian Piero Gasperini : la 'Dea' sembra intenzionata a darlo via quest'estate. Il giocatore, nel recente passato, ha fatto intendere al club che avrebbe voglia di cambiare aria e ha spesso ammiccato al Milan.

Qualcosa per cui, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è difficile fare retromarcia senza conseguenze. Soltanto che, finora, il corteggiamento con i rossoneri non si è mai trasformato in un qualcosa di più . Anzi, stando a quanto riguarda la società di Via Aldo Rossi, si sarebbe persino raffreddato .

È un classe 1988 , quindi ha 33 anni compiuti, uno stipendio da 2,1 milioni di euro netti a stagione ed un contratto che, seppur in scadenza al 30 giugno 2022 , prevede l'opzione per allungarlo di un'ulteriore annata . A questo, va aggiunto il fatto che l'Atalanta dovrà pur guadagnare qualcosa dalla sua cessione.

Alcuni pensano che sia troppo 'vecchio' per meritare un investimento sul cartellino; per altri guadagna troppo. Per altri ancora non ha senso fargli un contratto di tre anni. E quindi, al momento, lo sloveno resta bloccato. Per la 'rosea', quindi, è possibile che l'affare di calciomercato per Ilicic si sblocchi solo ad agosto: magari con un prestito al Milan o qualche altro club italiano. Leggi qui l'intervista di Kessié sul rinnovo di contratto con il Milan >>>