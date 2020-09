Calciomercato Milan – Tsadjout è un nuovo giocatore del Cittadella

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Frank Tsadjout è un nuovo giocatore del Cittadella. A comunicarlo la stessa società veneta con un comunicato ufficiale.

L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Frank Cédric TSADJOUT.

Attaccante classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Milan, nella scorsa stagione e parte iniziale di questa ha vestito la maglia del Charleroi, formazione impegnata nella Serie A belga.

Altri 190 centimetri davanti per mister Venturato. Tsadjout ha raggiunto i compagni mercoledì a Lavarone durante l’amichevole contro il Piacenza, oggi già in campo!

A Frank il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori.

