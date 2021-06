Calciomercato Milan – Trovata la formula per prendere Jovic: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic, classe 1997, può trasferirsi in rossonero dal Real Madrid. Il punto della situazione

Nel caso in cui, però, i 'Blues' non dovessero liberare Giroud, al quale hanno rinnovato in maniera unilaterale il contratto fino al 30 giugno 2022, il Milan non si farà cogliere impreparato e virerà sulla sua principale alternativa: Luka Jovic. L'attaccante serbo, classe 1997, è il piano B del club di Via Aldo Rossi. Jovic è di proprietà del Real Madrid, club con cui i rossoneri hanno in piedi vari dialoghi di mercato per quest'estate.