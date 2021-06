Calciomercato Milan – Ritorna Brahim Díaz: è solo questione di giorni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz si trasferirà nuovamente dal Real Madrid ai rossoneri. Cifre e dettagli dell'affare

Daniele Triolo

Il Milan è molto vicino alla definizione del ritorno di Brahim Díaz in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il club di Via Aldo Rossi sta intrattenendo rapporti di mercato molto stretti con il Real Madrid, al fine di poter usufruire dell'apporto di qualche giocatore che con Carlo Ancelotti troverebbe poco spazio in campo.

Brahim Díaz aprirà le danze in tal senso. Dal gennaio 2019 all'estate 2020 ha indossato la maglia dei 'Blancos', totalizzando, però, appena 21 presenze con 2 gol all'attivo. A Madrid era arrivato come promessa, strappato al Manchester City per 17 milioni di euro. Soltanto al Milan, dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione, il fantasista andaluso ha però fatto vedere lampi della sua classe e del suo talento.

Segnando 2 gol nelle ultime 4 partite (7 in totale tra Serie A, Europa League e Coppa Italia), Brahim Díaz è stato tra gli artefici della conquista di un posto in Champions League della formazione di Stefano Pioli. È stato allora che ha convinto il tecnico e la dirigenza a puntare ancora su di lui. I suoi numeri in campo tra le fila rossonere, dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, potranno crescere ulteriormente.

È soltanto questione di giorni per l'ufficialità dell'operazione di calciomercato Brahim Díaz-Milan: l'intesa con il Real Madrid è stata praticamente raggiunta. Sarà un nuovo prestito, stavolta, però, non secco, bensì con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro nell'estate 2022. Le 'Merengues', ad ogni modo, si sono riservate un diritto di contro-riscatto sul cartellino del calciatore di Málaga.

Quello di Brahim Díaz, ha dunque concluso la 'rosea', sarà con tutta probabilità il terzo nome a comparire in un annuncio ufficiale del club rossonero dopo quelli di Mike Maignan e Fikayo Tomori.