Calciomercato Milan – Trequartista, Vlasic sempre nei pensieri rossoneri

Le ultime sul calciomercato del Milan. Nikola Vlasic rimane nei pensieri dei dirigenti rossoneri: ecco perché l'operazione è complicata

Mancano soltanto dieci giorni alla fine del calciomercato e la tanto decantata priorità del trequartista non è stata ancora messa a segno. L'addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato aperto un buco non indifferente in quella zona del campo nonostante la conferma di Brahim Diaz . Ci sarà da capire quali saranno le strategie rossonere da qui al 31 agosto vista anche la possibilità di un 4-4-2 per esaltare le doti fisiche di Oliver Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

In ogni caso il tempo stringe. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' il nome di Nikola Vlasic rimane stabilmente nei pensieri del Milan. Il suo agente ha spesso confermato la volontà di cambiare aria del croato, ma bisogna fare i conti con il CSKA Mosca. Il giocatore piace molto al Diavolo, ma il club russo non è affatto convinto di cedere il suo gioiello in prestito con diritto di riscatto. Per questo motivo sarà difficile sbloccare la situazione. Milan, fumata grigia per il rinnovo di Kessie: ecco la richiesta del Presidente