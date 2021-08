Calciomercato Milan – Trequartista, Vlasic il più costoso della lista

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic, croato del CSKA Mosca, vorrebbe venire in Italia. I russi, però, chiedono molto

Il Milan , alla ricerca di un trequartista per questa sessione di calciomercato , tiene d'occhio sempre Nikola Vlasic . Lo ha ricordato 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Il centrocampista offensivo croato, classe 1997, gioca dal 2018 nel CSKA Mosca ma vorrebbe lasciare la Russia per approdare in un campionato più competitivo e per giocare in Europa da protagonista. A questo proposito, la soluzione Milan lo attrae moltissimo.