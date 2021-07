Calciomercato Milan – Trequartista: risalgono le quotazioni di Ilicic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic insiste per lasciare l'Atalanta ed approdare nella Milano rossonera. Il punto

Il Milan, alla ricerca di rinforzi sulla trequarti nel calciomercato estivo, può arrivare a Josip Ilicic, le cui quotazioni, come riferito dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola, sono in ascesa. Ilicic, infatti, starebbe spingendo per lasciare l'Atalanta e, per i rossoneri, rappresenterebbe il colpo perfetto.